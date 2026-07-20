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Wohnquartier Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion

Tel-Aviv, Israel
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$980,720
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ID: 38288
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Rabbi Moshe Ben Ezra, 5

Über den Komplex

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ausschließlich zum Verkauf Im alten Norden, bei 5 Ben Ezra Street Ruhige und angenehme Straße Hintere Wohnung, mit Blick auf die Hauptstraße Erster Stock und eine Hälfte Wohnfläche von ca. 65 m2, derzeit 2 Zimmer, Möglichkeit zur Installation eines 3. Funktionale und gut durchdachte Anordnung Miklat im Gebäude

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Tel-Aviv, Israel
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