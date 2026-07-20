  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer

Wohnquartier Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$6,56M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38708
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer
Herzliya, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux a renover spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,28M
Wohnviertel Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,264
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
von
$5,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,56M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$4,18M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Belle opportunite appartement 2 pieces a louer entierement meuble tet vav ashdod
Wohnviertel Belle opportunite appartement 2 pieces a louer entierement meuble tet vav ashdod
Wohnviertel Belle opportunite appartement 2 pieces a louer entierement meuble tet vav ashdod
Wohnviertel Belle opportunite appartement 2 pieces a louer entierement meuble tet vav ashdod
Wohnviertel Belle opportunite appartement 2 pieces a louer entierement meuble tet vav ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Belle opportunite appartement 2 pieces a louer entierement meuble tet vav ashdod
Wohnviertel Belle opportunite appartement 2 pieces a louer entierement meuble tet vav ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,312
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,854
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen