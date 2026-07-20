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Wohnquartier Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 38271
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Neu zum Verkauf in Exklusivität: Wohnung 4 Zimmer: Rue HaSadeh, Bezirk Remez, Rishon LeZion? * 4 Zimmer Wohnung * Oberfläche nach Arnona: 93 m2 * Etage 1 von 4 * Aufzug * Orientierungen: Süd und Ost – sehr helle Wohnung mit bemerkenswerter Energie * Vorderwohnung * Erhaltenes und gepflegtes Gebäude mit nur 12 Wohnungen * Plastikschläuche, ersetzte Fenster und ausgestattete Küche mit vielen Stauräumen * Solarer Warmwasserbereiter * Außergewöhnliche Lage – ca. 1 Minute zu Fuß von der Rothschild Street, Einkaufszentrum, Cafés, Bars, öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren und anderen Dienstleistungen * Sofortige Veröffentlichung Verkaufspreis: 1 995 000

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Rischon LeZion, Israel
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