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Wohnquartier Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35914
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 53

Über den Komplex

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Schöne Familienwohnung ohne Arbeiten. Hochgeschoss mit Aufzug. Großes Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche. Große Zimmer mit Abstellraum. Mehrere Terrassen, mamad. Ruhige Straße 100 Meter vom Strand.

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Tel-Aviv, Israel
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