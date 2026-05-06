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Wohnquartier A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35933
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Geula, 23

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ZU VERKAUFEN – NINE 4 TEILe NÄHREN DER SEA MIT PARKEN, TERRASS UND HABEN Fläche: 92 m2 + 8 m2 Terrasse Lage: Ruhige Straße in der Nähe von Royal Beach 3 Schlafzimmer (eins mit Zuflucht) 2 Badezimmer 2 Toiletten Neues Gebäude Parkplatz Höhle Preis berechnet: ILS 7,800.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen oder einen Besuch

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Tel-Aviv, Israel
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