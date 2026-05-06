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Wohnquartier SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36004
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dov Hoz, 5

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Ferienwohnung redone Hohe Etage mit Aufzug Voller klarer Blick Privatparkplatz 5 Minuten zu Fuß vom Strand Ohne Arbeiten Kostenlos sofort RECHTSSACHE

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Tel-Aviv, Israel
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