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Wohnquartier Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38329
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Barzilai, 5

Über den Komplex

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Im beliebten Rothschild-Viertel, nur einen Steinwurf vom Rothschild Boulevard entfernt, entdecken Sie diese außergewöhnliche Wohnung in einem Bauhaus-Gebäude. Dieses seltene Anwesen verbindet historischen Charme und Modernität. Merkmale der Wohnung: • 3 geräumige Zimmer, 70 m2 mit Mamad • 2 sonnige Balkone (befestigt an das Wohnzimmer und ein Schlafzimmer) • Im 2. Stock mit Aufzug • Hohe Decken, elektrische Fensterläden aus Holz, Doppelverglasungen • Ost-West-Exposition, hell und luftig • Gebäude komplett renoviert im Jahr 2012 Verkaufspreis: 3.990.000 ILS Eine einzigartige Gelegenheit, eine Immobilie in einem historischen Gebäude im Herzen des pulsierenden Tel Aviv zu erwerben. Kontaktieren Sie uns für einen Besuch!

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