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Wohnquartier Rue calme dizengoff center

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38377
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 41

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Dizengoff Center. Jüngstes Gebäude. 4. Stock auf 5 mit Aufzug. Drei Zimmer. 2 Badezimmer. 70m2 + 5m2 Balkon vorne. Mamad, ruhig und hell. Hohe Decke von 3,5 Metern. Alleine oben. 2 Ausstellungen: Süd, West. Preis: 4 800.000 sh.

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Tel-Aviv, Israel
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