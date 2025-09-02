  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Netanja, Israel
von
$915,000
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27538
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projekt Neun in Netanya .Savyon Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels. Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der städtischen Dynamik und der erhaltenen Natur der Iris Reserve. Das Projekt • 4 moderne und elegante Türme • Apartments mit 3, 4 und 5 Zimmern, sowie High-End Penthäuser • Große Terrassen und raffinierte Dienstleistungen • Privater Parkplatz für jede Wohnung • Design Eingangshalle und Wohnclub in jedem Gebäude Projektmerkmale • Doppelhohe Lobby, dekoriert von einem Innenarchitekten • Drei Lifte inklusive chabbatic • Blick auf die ersten Etagen • Bankgarantie: Mizrahi Tefahot • Arbeitsbeginn: März 2025 • Voraussichtliche Lieferung: September 2028 • Fördermöglichkeiten: 20% auf Signatur, 80% auf Schlüssellieferung • Hochstehende Dienstleistungen Merkmale der Ferienwohnungen • Moderne 80x80 Fliesen in allen Zimmern • Zentrale Klimaanlage • Design Badezimmermöbel • Hochdruck-Mischerventil • Qualitäts-Innentüren • Anpassbare Küche • Elektrische Geschäfte in der gesamten Wohnung (außer Mamad) Typologien verfügbar • 3 Zimmer – 79 m2 + 9,5 m2 Terrasse • 4 Zimmer – 96 m2 + 12 m2 Terrasse • 5 Zimmer – 121 m2 + 15 m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Netanja, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,42M
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$848,250
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
von
$1,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$915,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$885,000
Entdecken Sie unser neues Vorverkaufsprojekt, vermarktet von Mardochee Khayat, Ihrem neuen Projektspezialisten. In der renommierten Nachbarschaft von Netanya, Ramat Poleg, bietet unsere Residenz eine ideale Lage in der Nähe des Ir Yamam Canyon, des schönen Strandes von Poleg, renommierte Sch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,08M
Suche nach einem neuen Projekt in netanya Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einer begehrtesten Lage von Netanya. Leben in einem Projekt neun netanya Projektmerkmale Die Architek…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanja, Israel
von
$876,000
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich in der Bezirksanruf vor Kiriat Hasharon In der Nähe des neuen Zugangs zum Highway 2 (Tel Aviv/Haifa) Das Projekt Nevo Hasharon befindet sich in der Nähe des Landes Elystour, Synagoge, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen