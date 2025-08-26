Wohnquartier En plein centre ville de jerusalem mekor haim

  1. Realting.com
ID: 26960
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neues Immobilienprojekt in Mekor Haim Bezirk, 9 Etagengebäude mit schönen Innen- und Außenvorzügen. Parkplatz für jede Wohnung. Ideale Lage, in der Nähe des Hamesila Parks, der zukünftigen Straßenbahn und ein paar Schritte vom Baka- und Mochava-Viertel entfernt. Germanit. Große Auswahl an Wohnung, von 2 Zimmern bis Penthouse. Lieferung: 30 Monate

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

