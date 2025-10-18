Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Indonesien
  3. Kalimantan
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kalimantan, Indonesien

Ost-Kalimantan
17
17 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 4
The first family complex on Bali in Badung. 90% of properties have ocean views Apartments ma…
$67,166
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/3
Apartments in a boutique hotel in a large complex near Melasti beach. Complex: 3 autonomous …
$86,357
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$187,107
Wohnung 3 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 3 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$235,083
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
Hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique oppor…
$120,899
Wohnung 2 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Apartment complex in Badung. The complex includes 20 apartments of varying sizes. 2 types of…
$76,761
Wohnung 3 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 3 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Townhouse 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The townhouse is located …
$251,873
Wohnung 4 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 4 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Duplex designer townhouses in a quiet area of Canggu. VILLA 1BR 75.2 sq.m. VILLA 2BR 125 sq.…
$227,886
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 4
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$118,173
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Etagenzahl 5
Hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique oppor…
$89,236
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kalimantan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Special Promotion Hua Hin Startpreis nur 36,967.50GBPmarokkanisch inspiriertes Leben im Herz…
$49,273
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$120,324
Wohnung in Kalimantan, Indonesien
Wohnung
Kalimantan, Indonesien
Fläche 48 m²
Wir eröffnen die einmalige Gelegenheit, in Premium -Immobilien in der ersten Linie des Ozean…
$178,280
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$139,131
Wohnung 2 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 3/3
Luxury surfers' apartment on Suluban Beach with ocean views. The apartments are part of a co…
$220,689
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
The complex is a boutique hotel with a functional laptop, located just 200 meters from the o…
$114,183
Wohnung 1 zimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kalimantan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 5
A unique apartment hotel on the first coastline. The complex was designed by an eminent Brit…
$253,313
Eigenschaftstypen in Kalimantan

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Kalimantan, Indonesien

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
