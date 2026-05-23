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Wohnungen in Nusa Penida Subdistrict, Indonesien

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1 Zimmer
3
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Batukandik, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Batukandik, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Sperren Sie die Off-Plan-Preise auf diese durchdachte 2-Zimmer-Villa in Bingins am schnellst…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Batukandik, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Batukandik, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Dies ist eine scharfe 1-Zimmer-Villa auf 117 qm Land in Bingin, in Off-Plan-Preis vor Q1 202…
$220,000
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Immobilienangaben in Nusa Penida Subdistrict, Indonesien

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