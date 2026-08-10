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Wohnungen in Kuta Selatan, Indonesien

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Nusa Dua
83
Jimbaran
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Wohnung 2 zimmer in Kutuh, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
RAHYA VILLAS COMPLEX - fertige Wohnung in Pandawa Beach, BukitRahya Villas Komplex von Entwi…
$144,000
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Wohnung in Ungasan, Indonesien
Wohnung
Ungasan, Indonesien
Zwei Dreibettzimmer zeitgenössische Balinesische Villen in Ungasan, eine kurze Fahrt von den…
$230,000
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Wohnung in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung
Kuta Selatan, Indonesien
Eine Sammlung von minimalistischen Villen mit zwei Schlafzimmern auf dem Hügel Balangan, ein…
$186,000
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TekceTekce
Wohnung in Ungasan, Indonesien
Wohnung
Ungasan, Indonesien
Zwei Schlafzimmer mediterrane Villen in ruhiger Ungasan, eine kurze Fahrt zu den südlichen S…
$197,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Diese 2025 gebaute Luxusvilla befindet sich auf 178 m2 in Bingin mit unverbautem Meerblick v…
$496,100
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Eine Ein-Zimmer-Wohnung in einer verwalteten Resort-Community in Nusa Dua, die Anfang 2028 ü…
$105,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Eine kompakte Ein-Zimmer-Villa über einem einzigen Stock, um einen 2 x 5 Meter privaten Pool…
$180,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ungasan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Diese 1BR tropische-moderne Villa in Pecatu sitzt auf rosa-Zone-Tourismus-Land; dass Zeoning…
$169,000
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Wohnung in Ungasan, Indonesien
Wohnung
Ungasan, Indonesien
Zwei Schlafzimmer mediterrane Villen in ruhiger Ungasan, eine kurze Fahrt zu den südlichen S…
$197,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Diese Villa in der Ecke gibt Ihnen etwas Seltenes in der dichten Entwicklung von Uluwatu: ec…
$269,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ungasan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Diese 1BR tropische-moderne Villa in Pecatu sitzt auf rosa-Zone-Tourismus-Land; dass Zeoning…
$169,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kutuh, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kutuh, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 83 m²
Wir füllen Informationen für 1BR Villa, die tatsächlich hat auch 3BR Villa Option. Unsere Vi…
$163,900
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Perched auf Bingin Hills Klippen, diese 1-Zimmer-Tropisch-moderne Villa erfasst Ozean, Dschu…
$199,500
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Balangan, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Balangan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Das ist ein solides Off-Plan-Spiel auf der Bukit Peninsula. Sie verriegeln in $250,200 für e…
$472,500
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Diese 2024 gebaute mediterrane Villa befindet sich auf 200 qm in Nyang Nyang, fünf Minuten v…
$175,000
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Wohnung in Pecatu, Indonesien
Wohnung
Pecatu, Indonesien
Luxuriöse Apartments mit einem Schlafzimmer auf den Klippen Pecatu mit offenem Meerblick und…
$495,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Ein-Zimmer-Stadthaus über zwei Etagen, mit einer privaten Terrasse und Pool Zugang, in einer…
$281,750
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Smarte minimalistische Villa auf der heißesten Anlagehalbinsel der Halbinsel Bukit. Fünffünf…
$186,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Saubere Linien, offene Sichtlinien, null verschwendeter Raum. Diese minimalistische Villa au…
$199,500
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Eine eigenständige Ein-Zimmer-Pool-Villa in einer verwalteten Resort-Community in Nusa Dua, …
$145,000
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Wohnung in Pecatu, Indonesien
Wohnung
Pecatu, Indonesien
MANTA LIVIN Uluwatu – the luxury first 5-star wellness resort built using advanced 3DCP (3D …
$99,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
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Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Diese 2025 gebaute mediterrane Villa befindet sich in einem der begehrtesten Küstenviertel B…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ungasan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Mittelmeer Charme landet auf der Bukit Halbinsel in dieser kompakten Offplan Villa. Saubere …
$119,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Smart Wohnung in Edem Villas II, Nusa Dua, Bali. Kompakte 33 qm Einheit in einem voll verwal…
$99,500
MwSt.
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Wohnung in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung
Kuta Selatan, Indonesien
Ein- und Zwei-Zimmer-Villen im mediterranen Stil auf der Halbinsel Bukit in der Nähe von Ulu…
$159,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Kompaktes Open-Plan-Studio mit privatem Balkon, in einer risikoarmen, Resort-Stil Entwicklun…
$101,884
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Wohnung in Pecatu, Indonesien
Wohnung
Pecatu, Indonesien
Ein Boutique Aparthotel im Süden Bukit (Pecatu) mit Pool, Restaurant, 24/7 Rezeption und Vor…
$200,000
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 049 m²
Dies ist die seltene Eigenschaft, die jede Box für ernsthafte Käufer zickt. Ein 1.200 m2 fre…
$2,80M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ungasan, Indonesien
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Ungasan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Mittelmeer Charme trifft praktische Bali lebt in dieser vollständig umschlossenen Ein-Zimmer…
$139,000
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Ungasan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 241 m²
Das ist ein seltenes Off-Plan-Spiel in Seminyak. Du kaufst eine abgesperrte 16-Dorf-Gemeinsc…
$412,500
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Eigenschaftstypen in Kuta Selatan

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Kuta Selatan, Indonesien

mit Garten
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