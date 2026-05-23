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Wohnungen in Gerokgak, Indonesien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Pejarakan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pejarakan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Rohbeton trifft warme Oberflächen in dieser durchdachten Villa mit einem Schlafzimmer von Al…
$170,000
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Immobilienangaben in Gerokgak, Indonesien

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