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Wohnungen in Tampaksiring, Indonesien

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2 Zimmer
6
4 Zimmer
14
23 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pejeng Kangin, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Das ist das Richtige. Eine 2025 gebaute moderne Villa auf 600 Quadratmetern, wo Sie tatsächl…
$510,000
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Pejeng Kawan, Indonesien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Pejeng Kawan, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Diese französisch gestaltete 5-Zimmer-Villa befindet sich auf 892 qm Manicured Land in Pejen…
$640,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
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Schlafräume 4
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pejeng Kangin, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 399 m²
Diese 2021 gebaute Öko-Luxus-Villa befindet sich auf 880 Quadratmetern friedlichem Tampaksir…
$620,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
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Schlafräume 4
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Fläche 399 m²
Diese 2021 gebaute Öko-Luxus-Villa befindet sich auf 880 Quadratmetern friedlichem Tampaksir…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pejeng Kawan, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pejeng Kawan, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Diese 4-Zimmer-Villa befiehlt 700 qm serene Pejeng Land, gebaut im Jahr 2020 mit einem Welln…
$449,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pejeng Kangin, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Auf dem ruhigen östlichen Rand von Ubud befindet sich dieses Zwei-Zimmer-Abenteuer in einem …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
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Pejeng Kangin, Indonesien
Schlafräume 4
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Fläche 399 m²
Diese 2021 gebaute Öko-Luxus-Villa befindet sich auf 880 Quadratmetern friedlichem Tampaksir…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pejeng Kawan, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pejeng Kawan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Diese komplett möblierte Villa mit drei Schlafzimmern befindet sich auf 650 m2 im ruhigen Re…
$4,060
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pejeng Kangin, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Diese 2024 gebaute Villa befindet sich in einem ruhigen Wohn-Cluster umgeben von Reisfeldern…
$273,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pejeng Kangin, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 396 m²
Diese 2021 auf 880 m2 privatem Dschungelland erbaute Villa verfügt über eine geraffte Erdkon…
$290,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pejeng Kangin, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Diese 4BR Villa liegt auf 600 m2 großen Pejeng Land mit Blick auf Reisfelder, Dschungel, Oze…
$589,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pejeng Kawan, Indonesien
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Pejeng Kawan, Indonesien
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Diese 4-Zimmer-Villa befiehlt 700 qm serene Pejeng Land, gebaut im Jahr 2020 mit einem Welln…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pejeng Kangin, Indonesien
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Pejeng Kangin, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Diese tropische moderne Villa liegt tief im ruhigen Dschungel von Tampaksiring, wo Fluss- un…
$210,000
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Fläche 396 m²
Diese 2021 auf 880 m2 privatem Dschungelland erbaute Villa verfügt über eine geraffte Erdkon…
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Pejeng Kawan, Indonesien
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Pejeng Kawan, Indonesien
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Diese 4BR Villa liegt auf 600 m2 großen Pejeng Land mit Blick auf Reisfelder, Dschungel, Oze…
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