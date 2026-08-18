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Wohnungen in Jimbaran, Indonesien

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1 Zimmer
4
3 Zimmer
3
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Balangan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Balangan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Dieses im Jahr 2024 erbaute mediterrane Apartment befindet sich in einer der spitzesten Küst…
$119,000
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Wohnung in Balangan, Indonesien
Wohnung
Balangan, Indonesien
Geräumige Drei-Zimmer-Tropisch-moderne Villen in privaten Gärten in der Nähe von Balangan, e…
$472,500
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 Schlafzimmer in Balangan, Indonesien
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Wohnung in Balangan, Indonesien
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Balangan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Balangan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
2-Schlafzimmer Investment Immobilien Balangan Beach, Bali350 m zum Strand und beliebte Surfp…
$251,198
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Balangan, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Balangan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Das ist ein solides Off-Plan-Spiel auf der Bukit Peninsula. Sie verriegeln in $250,200 für e…
$472,500
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Balangan, Indonesien
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Balangan, Indonesien
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