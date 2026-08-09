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Wohnungen in Ubud, Indonesien

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studio-wohnungen
3
1 Zimmer
22
38 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your…
$155,000
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Diese 2024 gebaute Joglo-Verbindung liegt auf 1.269 Quadratmetern ruhigem Land und verbindet…
$699,000
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Wohnung in Ubud, Indonesien
Wohnung
Ubud, Indonesien
Fläche 23 m²
Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Wohnung im Projekt - eine Wohnanlage mit einer Viel…
$56,921
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/5
Investment Apartments im Herzen von Ubud.Beschäftigungsquote in Ubud 23%. Garantierte Rendit…
$118,800
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Penthouse in Ubud, Indonesien
Penthouse
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 58 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$159,500
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Wohnung 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/4
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Apartments und Stadthäuser mit intelligenter Ha…
$110,000
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/2
Apartments in einem modernen Komplex. Einzelprojekt für Investitionen. Durchschnittliche Mie…
$160,000
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Dies ist eine seltene Gelegenheit, eine 33-are-Verbindung im Herzen von Ubud zu besitzen, ge…
$855,500
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Diese moderne und stilvolle 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im schönen Dorf Petulu, Ubud, in …
$93,300
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Ein-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Ubud — Leasehold (Hak Sewa) — 25 Jahre Rest — angeboten vo…
$132,000
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Diese 2024 gebaute Joglo-Verbindung liegt auf 1.269 Quadratmetern ruhigem Land und verbindet…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Eine Off-Plan Ein-Zimmer-Wohnung im kulturellen Herzen von Ubud, angeboten voll möbliert und…
$109,500
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
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Ubud, Indonesien
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Fläche 410 m²
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 5
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 4/5
Investment Apartments im Herzen von Ubud.Beschäftigungsquote in Ubud 23%. Garantierte Rendit…
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 4/4
Apartments mit Top-Standort und entwickelter Infrastruktur.Erste Zahlung - 50%. Leasehold: 3…
$77,900
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Ubud, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
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Wohnung in Ubud, Indonesien
Wohnung
Ubud, Indonesien
Fläche 34 m²
Der einzigartige Apartmentkomplex befindet sich im Herzen der kulturellen und natürlichen Ha…
$96,435
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Wohnung in Ubud, Indonesien
Wohnung
Ubud, Indonesien
Fläche 107 m²
Komplex von 10 Arten Villen auf Reisterrassen. 2 Schlafzimmer, Pool Von 107 Quadratmetern. F…
$260,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$89,700
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Wohnung 5 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 5 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Stockwerk 2/2
Private Penthouse in Central Ubud The best penthouse for those who treasure to live in a sec…
$1,58M
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Wohnung in Ubud, Indonesien
Wohnung
Ubud, Indonesien
Beginn des Umsatzes der zweiten Stufe in einem Premium-Komplex, der moderne Villen, Stadthäu…
$99,000
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Wohnung 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Townhouses in Ubud overlooking the village square, are fully equipped for comfortable living…
$211,094
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 4
Apartments in the popular area of Bali - Ubud with developed infrastructure. There is a co-w…
$62,369
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
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$136,935
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 1/3
Harmonische Landschaft, Park und Architektur, private und öffentliche Räume in einem konzept…
$54,693
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Ubud, Gianyar, Bali, Indonesien
$69,305
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 4
Apartments in Ubud at a real cost of $55,000 at the start. THe lowest cost for the sq m $162…
$57,571
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Wohnung 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 5/5
Welcome to a complex of luxury apartments and villas where life moves at your pace. Golden P…
$400,230
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Wohnung 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
5 penthouses in Ubud, fully equipped for comfortable living and renting out. Only 2min walk …
$191,904
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