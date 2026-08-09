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Wohnungen in Nusa Dua, Indonesien

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1 Zimmer
51
2 Zimmer
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Eine Ein-Zimmer-Residenz in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 übergebe…
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Wohnung 2 zimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Ferienwohnungen in einer 4* Hotelresidenz in Nusa Dua - investieren in Komfort, Entspannung …
$86,072
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Eine Ein-Zimmer-Residenz in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 übergebe…
$84,800
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Wohnung 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Du…
$109,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
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Fläche 19 m²
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Fläche 20 m²
Stockwerk 2/3
The One Bali — Affordable Hotel Investment Under Wyndham ManagementThe One ist eine Resort-S…
$24,500
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
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Fläche 70 m²
Eine eigenständige Ein-Zimmer-Wellness-Stil Pool-Villa in der zweiten Phase einer verwaltete…
$215,976
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Eine Ein-Zimmer-Wohnung in einer verwalteten Resort-Community in Nusa Dua, die Anfang 2028 ü…
$105,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
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Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Das oberste Stock-Penthouse in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 überg…
$125,000
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Wohnung 1 zimmer in Benoa, Indonesien
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$109,900
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Eine Ein-Zimmer-Wohnung in der zweiten Phase einer verwalteten Resort-Gemeinschaft in Nusa D…
$82,375
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Fläche 70 m²
Eine eigenständige Ein-Zimmer-Wellness-Stil Pool-Villa in der zweiten Phase einer verwaltete…
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Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
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Fläche 54 m²
Eine hochgeschossige Ein-Zimmer-Loft-Wohnung in einer verwalteten Resort-Gemeinschaft in Nus…
$145,000
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Eine eigenständige Ein-Zimmer-Pool-Villa in der zweiten Phase einer verwalteten Resort-Commu…
$127,000
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
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Fläche 32 m²
Stockwerk 1/5
Green Village – Comfort+ Resort-Komplex im Herzen von Nusa Dua, BaliGreen Village ist ein mo…
$110,000
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Fläche 46 m²
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Ein Studio-Wohnung in einer verwalteten Resort-Gemeinschaft in Nusa Dua, übergibt Anfang 202…
$64,900
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Benoa, Indonesien
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Benoa, Indonesien
Fläche 32 m²
Etagenzahl 5
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$90,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Eine größere Ein-Zimmer-Wohnung in der zweiten Phase einer verwalteten Resort-Gemeinschaft i…
$98,850
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Eine eigenständige Zwei-Zimmer-Pool-Villa in einer verwalteten Resort-Community in Nusa Dua,…
$420,000
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Wohnung
Benoa, Indonesien
Eine verwaltete Resort-Gemeinschaft in Nusa Dua, auf Balis südlichen Bukit Halbinsel, gemisc…
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