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Wohnungen in Mengwi, Indonesien

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1 Zimmer
5
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
COCO COLINA ist ein intimes 1-Zimmer-Retreat in der pulsierenden COCO HILLS-Community, entwo…
$155,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Coco Residential Lifestyle bietet vier stilvolle 40 qm mezzanine Hotel-Apartments für modern…
$105,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Coco Residential bietet einen Lebensstil von Komfort und Entspannung mit stilvollen 89 qm Da…
$145,000
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AdriastarAdriastar
Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das Coco Lifestyle Resort ist eine moderne Lifestyle-Wohnungsentwicklung in der sehr wünsche…
$145,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das Coco Lifestyle Resort ist eine moderne Lifestyle-Wohnungsentwicklung in der sehr wünsche…
$175,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Coco Residential bietet einen Lebensstil von Komfort und Komfort mit stilvollen 48 qm Hotel-…
$125,000
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MontbelMontbel
Wohnung 2 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Das Coco Lifestyle Resort ist eine moderne Lifestyle-Wohnungsentwicklung in der sehr wünsche…
$245,000
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