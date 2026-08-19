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Wohnungen in Kuta, Indonesien

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1 Zimmer
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2 Zimmer
3
4 Zimmer
3
15 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kedonganan, Indonesien
Wohnung
Kedonganan, Indonesien
Ein Villenprojekt am Strand in Jimbaran mit drei Layouts: 1-Zimmer 80m2 mit privatem Pool (U…
$345,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kedonganan, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kedonganan, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Die Signature 4-Schlafzimmer-Villa ist das größte und exklusivste Produkt innerhalb des Reso…
$950,000
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Wohnung in Kedonganan, Indonesien
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Kedonganan, Indonesien
Ein Villenprojekt am Strand in Jimbaran mit drei Layouts: 1-Zimmer 80m2 mit privatem Pool (U…
$345,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kedonganan, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kedonganan, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
The Signature 4-bedroom villa is the largest and most exclusive product inside the resort, s…
$950,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kedonganan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kedonganan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
A 2-bedroom villa inside an under-construction regenerative wellness resort on the Jimbaran …
$495,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kuta, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kuta, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
In der üppigen Ruhe von Kaba-Kaba, nur wenige Minuten vom pulsierenden Lebensstil von Canggu…
$145,000
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kedonganan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kedonganan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Eine 1-Zimmer-Villa in einem Unterbau regenerativen Wellness-Resort am Jimbaran Strand. Arch…
$345,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kedonganan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kedonganan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
A 1-bedroom villa inside an under-construction regenerative wellness resort on the Jimbaran …
$345,000
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Wohnung in Kedonganan, Indonesien
Wohnung
Kedonganan, Indonesien
A beachfront resort villa project in Jimbaran with three layouts: 1-bedroom 80m² with privat…
$345,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kedonganan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kedonganan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Eine 2-Zimmer-Villa in einem Unterbau regenerativen Wellness-Resort am Jimbaran Strand, zehn…
$495,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kedonganan, Indonesien
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Kedonganan, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Die Signature 4-Schlafzimmer-Villa ist das größte und exklusivste Produkt innerhalb des Reso…
$950,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kedonganan, Indonesien
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Kedonganan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Eine 2-Zimmer-Villa in einem Unterbau regenerativen Wellness-Resort am Jimbaran Strand, zehn…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kedonganan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kedonganan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Eine 1-Zimmer-Villa in einem Unterbau regenerativen Wellness-Resort am Jimbaran Strand. Arch…
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Wohnung 1 zimmer in Seminyak, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Seminyak, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Seminyak, Bali, Indonesien
$280,648
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Wohnung 1 zimmer in Kedonganan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kedonganan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 6/6
Hotel-type apartments The best offer for investment, a luxury project near the beach in Jimb…
$78,311
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