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Wohnimmobilien in Region Westgriechenland, Griechenland

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Pyrgos
14
Municipality of Patras
9
Municipality of Aigialeia
12
Municipal Unit of Kalavryta
5
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51 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Ancient Olympia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Ancient Olympia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$200,720
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 222 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 222 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$271,563
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$123,974
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Katakolon, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Katakolon, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 72 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Haus besteht aus …
$177,106
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Westpeloponnes. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es …
$82,650
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Varvasaina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Varvasaina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm in Western Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimm…
$305,357
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Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$194,817
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Myrsini, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Myrsini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 84 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem …
$218,431
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Reihenhaus in Pyrgos, Griechenland
Reihenhaus
Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Verkauf Maisonette von 110 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$306,984
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Villa in Municipality of Patras, Griechenland
Villa
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$755,654
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Zu verkaufen Wohnung von 61 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$188,913
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 360 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimme…
$472,283
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Ioannis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 218 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$389,634
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Temeni, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Temeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Eastern Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimm…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Peloponnes. Halbkeller besteht aus 2 Schlafzimmer…
$242,045
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Ferienhaus in Temeni, Griechenland
Ferienhaus
Temeni, Griechenland
Fläche 450 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 450 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf den Berg öff…
$566,740
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Reihenhaus in Valimi, Griechenland
Reihenhaus
Valimi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf Maisonette von 65 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss bes…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Akrata, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Akrata, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 272 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 272 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$661,197
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Reihenhaus in Pyrgos, Griechenland
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Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 147 m²
Zum Verkauf Maisonette von 147 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$330,598
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 191 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 191 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
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Reihenhaus in Agios Ioannis, Griechenland
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Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
$1,51M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Katakolon, Griechenland
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Katakolon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 153 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$354,213
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$236,142
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Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Western Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdge…
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Villa in Egira, Griechenland
Villa
Egira, Griechenland
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Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$776,944
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
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Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 352 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 352 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$3,78M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nafpaktia, Griechenland
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Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
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Ferienhaus in Agios Ioannis, Griechenland
Ferienhaus
Agios Ioannis, Griechenland
Fläche 177 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 177 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$692,552
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Villa in Kaloudi, Griechenland
Villa
Kaloudi, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Untergeschoss be…
$1,89M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Akrata, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Akrata, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 98 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzim…
$187,733
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