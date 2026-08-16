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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Akrata, Griechenland

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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Akrata, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Akrata, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 272 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 272 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$661,197
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Akrata, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Akrata, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 98 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzim…
$187,733
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Reihenhaus in Valimi, Griechenland
Reihenhaus
Valimi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf Maisonette von 65 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss bes…
$188,913
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Akrata, Griechenland

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