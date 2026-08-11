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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Rio, Griechenland

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Villa in Municipality of Patras, Griechenland
Villa
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$755,654
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 144 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$767,461
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Rio, Griechenland

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