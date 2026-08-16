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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Aegira, Griechenland

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Zu verkaufen Wohnung von 54 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$94,457
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$123,974
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Villa in Egira, Griechenland
Villa
Egira, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$776,944
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 191 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 191 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$566,740
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Aegira, Griechenland

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