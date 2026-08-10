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Wohnimmobilien in Municipality of Ilida, Griechenland

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Schlafräume 4
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zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 170 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einem Abstellraum,…
$318,791
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Villa in Amaliada, Griechenland
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Amaliada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 630 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 630 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
$5,31M
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Immobilienangaben in Municipality of Ilida, Griechenland

mit Meerblick
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Günstige
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