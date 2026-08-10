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Villen in Distomo Arachova Antikyra Municipality, Griechenland

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Villa in Arachova, Griechenland
Villa
Arachova, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 140 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$531,319
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