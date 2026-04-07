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Villen in Municipal Unit of Akrefnia, Griechenland

5 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas is an exclusive collection of five luxury villas set in the serene coastal vi…
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Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$801,874
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Akrefnia, Griechenland

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Luxuriös
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