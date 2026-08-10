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Villen in Volos, Griechenland

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Villa in Volos, Griechenland
Villa
Volos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 300 Quadratmetern in Volos - Pilio. Das Semi - Keller bes…
$920,953
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Immobilienangaben in Volos, Griechenland

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