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Wohnimmobilien in Region Südliche Ägäis, Griechenland

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Kea Municipality
5
Municipality of Thira
10
Thira Municipal Unit
10
Gemeinde Mykonos
8
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36 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 8 zimmer in Karterados, Griechenland
Doppelhaus 8 zimmer
Karterados, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Haus 3 Schlafzimmer in Fira, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Fira, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Santorini Villa mit Jacuzzi – 1/6 Eigentum für €360.000Bei Ownership.gr, mit dem Miteigentum…
$424,671
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Haus 3 Schlafzimmer in Paros Municipality, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Paros Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 5 000 m²
Paros Residenz 170 m² – 5.000 m² Grundstück – 3 Schlafzimmer, Privater Pool – 1/6 Miteigentu…
$254,876
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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Villa in Psarou, Griechenland
Villa
Psarou, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 655 m²
Insel Mykonos (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE empfiehlt den Verkauf eines Komplexes von 7 tr…
$3,44M
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Haus 2 Schlafzimmer in Analipsi, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Analipsi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
In wunderschöner Astypalea, der Insel ’Butterfly’’ der Ägäis, einem Paradies auf Erden, ist …
$281,100
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English
Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Preis auf Anfrage
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Villa in Region Südliche Ägäis, Griechenland
Villa
Region Südliche Ägäis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Galissas, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Galissas, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Immobilienübersicht: Apartmentkomplex auf der Insel Syros Standort: Insel Syros, Griechen…
Preis auf Anfrage
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Villa 18 zimmer in Antiparos Municipality, Griechenland
Villa 18 zimmer
Antiparos Municipality, Griechenland
Zimmer 18
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 583 m²
Fläche: 583 m2Fläche: 4,590 m2Schlafzimmer: 8Badezimmer: 10Garage: 4Diese 583 m2 Villa befin…
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Haus 3 Schlafzimmer in Korissia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Korissia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
In einer wirklich privilegierten Lage auf der Insel Kea, in der begehrten Gegend von Vourkar…
$506,667
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Villa 6 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10M
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Ferienhaus in Psarou, Griechenland
Ferienhaus
Psarou, Griechenland
Fläche 285 m²
Mykonos Insel, Faneromeni Bereich, freistehendes Haus unvollendet von 285 qm auf einem Grund…
$1,51M
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Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Preis auf Anfrage
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Bungalow 2 zimmer in Municipality of Thira, Griechenland
Bungalow 2 zimmer
Municipality of Thira, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Modernes Doppelhaus in Bestlage | Santorini Lage: Santorini — 2,5 km nach Fira, 1,4…
$374,989
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 500 m²
Fläche: 1500 m2Fläche: 8000 m2Schlafzimmer: 6Badezimmer: 7Moderne Villa in einer außergewöhn…
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Villa 12 zimmer in Mykonos, Griechenland
Villa 12 zimmer
Mykonos, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Villa 2 zimmer in Emporio, Griechenland
Villa 2 zimmer
Emporio, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Haus 10 zimmer in Naxos, Griechenland
Haus 10 zimmer
Naxos, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Etagenzahl 4
Wunderbares Einfamilienhaus 189 qm. mit 4 Ebenen in Griechenland, Naxos, Aggidia zu verkaufe…
$376,931
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Haus 3 zimmer in Pyrgos Kallistis, Griechenland
Haus 3 zimmer
Pyrgos Kallistis, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
Details zum Objekt:Standort: Pyrgos Kallistis, SantoriniSchlafzimmer: 2Badezimmer: 1Zustand:…
$301,771
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Wohnung 3 zimmer in Parikia, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Parikia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paros, Ägäische Inseln, Griechenland
$353,697
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Haus 5 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Haus 5 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 250 m²
Ein einzigartiges Anwesen in einer erstaunlich ruhigen Lage. Vor dem Meer und der Welle. Mit…
$889,737
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Aghia Anna, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Aghia Anna, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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Villa 4 zimmer in Andros, Griechenland
Villa 4 zimmer
Andros, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Newly Built Luxury Villa for Sale in Andros,with big land plot Property Overview Lo…
$969,804
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Villa 7 zimmer in Firostefani, Griechenland
Villa 7 zimmer
Firostefani, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Haus in Fira, Griechenland
Haus
Fira, Griechenland
Fläche 360 m²
Santorini, Thera: In einem einzigartigen Ort der Insel werden 2 Häuser im Bau verkauft, je 1…
$1,68M
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Haus 4 zimmer in Fira, Griechenland
Haus 4 zimmer
Fira, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Santorini, Thera: In einem einzigartigen Ort der Insel Unterbau Haus 180 m2 in 550 m2 Grunds…
$841,224
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