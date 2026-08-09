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Wohnungen in Region Südliche Ägäis, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Galissas, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Galissas, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Immobilienübersicht: Apartmentkomplex auf der Insel Syros Standort: Insel Syros, Griechen…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Parikia, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Parikia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paros, Ägäische Inseln, Griechenland
$353,697
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Aghia Anna, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Aghia Anna, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Episkopi Gonias, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Episkopi Gonias, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Santorini, Ägäische Inseln, Griechenland
$450,928
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Immobilienangaben in Region Südliche Ägäis, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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