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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Westattika, Griechenland

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Municipality of Megara
24
Municipal Unit of Megara
21
Municipal Unit of Nea Peramos
3
26 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Haus 7 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Einfamilienhaus zum Verkauf in der Megara Bereich. Die Immobilie hat eine Gesamtfläche von 1…
$409,397
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Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Verkauf Maisonette von 300 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht a…
$826,496
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, ein…
$194,817
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$259,756
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Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 182 m²
Zum Verkauf Maisonette von 182 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$324,695
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- West Attica: Mandra - Palaiochorio 250 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimm…
$349,610
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 400 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$2,07M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 215 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Keller besteht aus einem Schlafzimmer, ei…
$2,54M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,95M
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Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, einer Küche,…
$1,89M
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Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 120 qm in Peloponnes. besteht aus einem Schlafzimmer, Wohn…
$2,13M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 290 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 290 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$590,354
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 90 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum…
$259,756
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Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$708,425
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen.…
$684,811
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Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Fläche 182 m²
Townhouse ist in einem Küstendorf in Attica zu verkaufen. Die Fläche des dreigeschossigen Ha…
$224,335
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Ferienhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Fläche 320 m²
Es gibt einen 2-stöckigen Einfamilienhaus von 320 qm in der Stadt Kineta, die sich in Wester…
$265,659
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 230 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abst…
$354,213
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Wohnung in Municipality of Megara, Griechenland
Wohnung
Municipality of Megara, Griechenland
Fläche 215 m²
Zu verkaufen Wohnung von 215 qm in Eastern Peloponnese. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gib…
$2,72M
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Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 218 m²
Zum Verkauf Maisonette von 218 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$708,425
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Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
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Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Zum Verkauf Maisonette von 95 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$212,528
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Fyli, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Fyli, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- West Attica: Ano Liosia 166 m2, 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 WC, 2…
$524,414
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Ferienhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Fläche 670 m²
Ferienhaus von 670 qm zum Verkauf in Nea Peramos, Attika. Im ersten Stock befinden sich 2 Ge…
$1,65M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$318,791
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$188,913
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Villa in Kineta, Griechenland
Villa
Kineta, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 234 m²
Villa zum Verkauf in Attika, Kineta, Gesamtfläche von 234 qm, ( 134 qm Erdgeschoss + 100 qm …
$606,634
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