Häuser in Regionalbezirk Westattika, Griechenland

Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 230 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abst…
$351,132
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 2 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 120 qm in Peloponnes. besteht aus einem Schlafzimmer, Wohn…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 400 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus 2 Schla…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 290 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 290 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$585,220
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 80 Quadratmetern in Attica. Das Feri…
$193,454
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus einem Schlafzimme…
$2,58M
Eine Anfrage stellen
ResideReside
Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 290 m²
Stockwerk -1/2
Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 290 Quadratmetern in Attica. Das Erdgesc…
$586,225
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 182 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$321,871
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Elefsina, Griechenland
Villa
Municipality of Elefsina, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 120 Quadratmetern in Attica. Das Fer…
$609,674
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 130 Quadratmetern in Loutraki .Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das …
$234,088
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$316,019
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Villa
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 134 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage bes…
$246,214
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckige Hütte von 60 Quadratmetern in Attica. Das Ferienhaus besteht aus 2 S…
$222,765
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, einer Küche,…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk -2/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Keller besteht aus einem Schlafzimmer, ei…
$2,52M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Stadthaus von 130 qm in Loutraki. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebenen. Die …
$234,490
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges Ferienhaus von 150 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus einem Schlafzimmer,…
$316,561
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 182 m²
Stockwerk 1/3
Stadthaus zum Verkauf in einem Küstendorf in Attica. Die Fläche des dreigeschossigen Hauses …
$222,765
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Verkauf 2-stöckige Villa von 300 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,88M
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 240 qm in Attica. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Abste…
$680,021
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Attica. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$222,384
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, ein…
$193,123
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$2,57M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk -1/2
Zum Verkauf Stadthaus von 95 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebenen. Das Erd…
$211,041
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten eine 400 m² große Maisonette mit einem Grundstück von 2.000 m² zum Verkauf an. Si…
$433,063
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 9 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 400 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 155 qm in Loutraki .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Unte…
$210,679
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 7 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 300 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht a…
$819,309
Eine Anfrage stellen
Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 320 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 320 Quadratmetern in der Stadt Kinet…
$263,801
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 130 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$374,541
Eine Anfrage stellen

