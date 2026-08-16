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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Nea Peramos, Griechenland

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häuser
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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Fläche 670 m²
Ferienhaus von 670 qm zum Verkauf in Nea Peramos, Attika. Im ersten Stock befinden sich 2 Ge…
$1,65M
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Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 218 m²
Zum Verkauf Maisonette von 218 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$708,425
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Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Nea Peramos, Griechenland

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