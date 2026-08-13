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Wohnungen in Peristasi, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
$141,685
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Wohnung von 115 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 2. St…
$188,913
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