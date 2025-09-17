Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Nea Makri Municipal Unit, Griechenland

Nea Makri
3
22 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 211 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 211 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 10 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 400 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$702,264
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 2 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, …
$2,57M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 112 qm in Attika. Der erste Stock besteht aus 2 Schlafzim…
$386,245
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Villa von 430 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Meer, den B…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Stockwerk 3/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 197 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$497,437
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 290 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 9 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 406 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 406 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$526,698
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Es steht ein zweistöckiges Haus mit einer unabhängigen Einzimmerwohnung im Untergeschoss mit…
$795,900
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 265 Quadratmetern in Attika. Der erste Stock besteht aus …
$918,796
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 7 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 283 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss b…
$883,683
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 8
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
Zweigeschossiges Gebäude zum Verkauf Zweigeschossiges Gebäude mit einer Gesamtfläche von 275…
$608,629
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 400 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$433,063
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 10 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 480 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss besteht au…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 130 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, ei…
$479,881
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,22M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 165 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Untergeschoss…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 158 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 158 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$316,019
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 270 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$433,063
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 230 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$614,481
Eine Anfrage stellen

