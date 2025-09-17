Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nea Makri Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Nea Makri Municipal Unit, Griechenland

Nea Makri
3
6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Stockwerk 3/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 197 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$497,437
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 340 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem WCon…
$784,195
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,22M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 570 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 570 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21

Eigenschaftstypen in Nea Makri Municipal Unit

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Nea Makri Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen