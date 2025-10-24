Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

Ferienhaus 5 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 133 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus …
$526,698
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 118 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$368,689
Villa 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 484 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus eine…
$854,422
Villa 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 384 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 384 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$877,831
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 200 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$409,654
