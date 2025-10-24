Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
17 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 133 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus …
$526,698
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 304 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$854,422
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. St…
$275,054
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 250 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$749,082
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 285 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$620,334
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Rozena, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Rozena, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohnzi…
$561,812
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Villa 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 484 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus eine…
$854,422
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 302 m²
Stockwerk -2/1
Verkauf Maisonette von 302 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$491,585
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 161 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbg…
$327,723
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 160 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 160 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf das Meer, de…
$421,359
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Kato Pitsa, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Kato Pitsa, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Eastern Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$924,648
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einer Küche, …
$643,742
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Derbeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Derbeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 1. Stock beste…
$292,610
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 200 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Rozena, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Rozena, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$210,679
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 7 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 160 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$198,975
Eine Anfrage stellen

