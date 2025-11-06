Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Velo and Vocha
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Cottages mit Swimmingpool in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland

Municipal Unit of Vocha
14
Municipal Unit of Velos
6
Vrachati
9
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
$285,226
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen