Häuser am Meer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland

12 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckige Villa von 200 qm in Athen. Villa besteht aus 4 Schlafzimmern, Wohnzimmer …
$1,15M
Reihenhaus 8 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 8 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 300 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Untergeschoss…
$614,481
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
The villa is 320 sq.m., It consists of: basement : a separate apartment with one bedroo…
Preis auf Anfrage
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 260 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$362,837
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 259 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Maisonette von 259 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$936,353
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 254 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einer Dusche WC, …
$334,746
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 95 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$222,384
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 180 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$461,154
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$526,698
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$760,786
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 330 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 330 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das …
$877,831
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 244 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 244 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Ein Blick auf das…
$702,264
