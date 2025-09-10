Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Municipality of Spata Artemida, Griechenland

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 225 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 225 qm in Attica. Ein herrlicher Blick auf den Berg, der Wa…
$526,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 8 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 8 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 300 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Untergeschoss…
$614,481
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 180 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$461,154
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 330 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 330 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das …
$877,831
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 244 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 244 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Ein Blick auf das…
$702,264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά

