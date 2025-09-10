Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Spata Artemida, Griechenland

Villa 5 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckige Villa von 200 qm in Athen. Villa besteht aus 4 Schlafzimmern, Wohnzimmer …
$1,15M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$760,786
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
