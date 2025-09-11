Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Patras
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Municipality of Patras, Griechenland

Municipal Unit of Paralia
3
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Platani, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Platani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 144 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Patras, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen