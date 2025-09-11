Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages am Meer in Municipality of Patras, Griechenland

Municipal Unit of Paralia
3
3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 352 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 352 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$3,75M
Ferienhaus 4 zimmer in Platani, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Platani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 144 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$760,786
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 297 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 3-stöckiges Haus von 297 qm in Western Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstel…
$936,353
