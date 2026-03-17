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Berghütte kaufen in Argos-Mykene, Griechenland

Municipal Unit of Lerna
6
Municipal Unit of Argos
3
3 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Villa 9 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 240 qm in Eastern Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus 4 Sc…
$1,55M
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Ferienhaus 1 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 400 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm im Osten Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf die St…
$859,175
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Grekodom Development
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Reihenhaus 3 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
For sale maisonette of 80 sq.meters in Eastern Peloponnese. The maisonette has 2 levels. G…
$167,415
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AuraAura
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Eigenschaftstypen in Argos-Mykene

villen

Immobilienangaben in Argos-Mykene, Griechenland

mit Meerblick
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