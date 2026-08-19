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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Lefkada, Griechenland

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Lefkada Municipality
11
Municipal Unit of Ellomenos
3
Municipal Unit of Lefkada
3
Municipal Unit of Sfakiates
3
11 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/3
Resort-Apartments • Golden Visa • Lefkada, Ionisches Meer Moderne Studio-Apartments in ei…
$285,103
MwSt.
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,71M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 420 m²
Zum Verkauf Villa von 420 qm auf Inseln. Es gibt: Sonnenkollektoren für Wasserheizung, einen…
$2,60M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 656 m²
Zum Verkauf Villa von 656 qm in Ionischen Inseln. Die Villa verfügt über einen herrlichen Me…
Preis auf Anfrage
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Villa in Tsoukalades, Griechenland
Villa
Tsoukalades, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 200 qm in Ionischen Inseln. Keller besteht aus einem Schlaf…
$2,48M
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TekceTekce
Villa in Vlycho, Griechenland
Villa
Vlycho, Griechenland
Fläche 167 m²
Zum Verkauf Villa von 167 qm in Ionischen Inseln. Es gibt: Klimaanlage. Extras mit der Unter…
$2,18M
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Grekodom Development
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Villa 9 zimmer in Agios Petros, Griechenland
Villa 9 zimmer
Agios Petros, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 119 m²
Etagenzahl 2
Detached House for Sale, floor: Ground floor, 1st (2 Levels), in the area: Agios Petros - Le…
$582,630
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Haus 4 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Haus 4 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 820 m²
Luxury Villa for Sale in Lefkada, Nydri Property Details Location: Ellomeno, Lefkad…
$619,151
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Reihenhaus 3 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Renovated Maisonette in the Heart of Lefkada City – Ideal for Residential and Touristic Use …
$302,918
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Lefkada

häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Lefkada, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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