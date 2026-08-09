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Villen in Municipal Unit of Ellomenos, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 656 m²
Zum Verkauf Villa von 656 qm in Ionischen Inseln. Die Villa verfügt über einen herrlichen Me…
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 420 m²
Zum Verkauf Villa von 420 qm auf Inseln. Es gibt: Sonnenkollektoren für Wasserheizung, einen…
$2,60M
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Villa in Vlycho, Griechenland
Villa
Vlycho, Griechenland
Fläche 167 m²
Zum Verkauf Villa von 167 qm in Ionischen Inseln. Es gibt: Klimaanlage. Extras mit der Unter…
$2,18M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Ellomenos, Griechenland

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