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Villa mit Garten kaufen in Regionalbezirk Iraklio, Griechenland

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Provinz Heraklion
76
Heraklion Municipal Unit
74
Heraklion
61
Provinz Chersonissos
31
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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Natursteinvilla auf Kreta mit Panoramablick Preis: 320.000 € Eine einzigarti…
$364,046
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Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 4
Vierstöckige Natursteinvilla auf Kreta mit Privathof Preis: 300.000 € Diese einzigarti…
$341,293
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Iraklio, Griechenland

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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