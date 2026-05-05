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Häuser mit Terrasse in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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Gemeinde Thasos
107
Paggaio Municipality
81
Kavala Municipality
40
Kavala
26
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1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus in Ofrynio Strand, Griechenland
Doppelhaus
Ofrynio Strand, Griechenland
Etagenzahl 2
Maisonette in Kavala 129 m² – Neubau – 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer – 2 Etagen – Meernähe – …
$132,684
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