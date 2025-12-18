Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Amygdaleonas, Griechenland

Haus 4 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Haus 4 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Philip, Mandel: Es wird durch ein Haus von 106 qm in 250 qm Grundstück verkauft. Es besteht …
$84,122
Haus 4 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Haus 4 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 2
Philip, Mandel: Neu gebaute Wohnung 1 Y/D (Erdgeschoss) in 200 m2 Grundstück, 3 Ebenen mit a…
$168,245
Haus 3 zimmer in Amygdaleonas, Griechenland
Haus 3 zimmer
Amygdaleonas, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Philip, Mandel: Zu verkaufen Haus 90 m2 auf einem Grundstück von 379 m2 mit Baukoeffizient 0…
$232,617
Haus 3 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Haus 3 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Philip, Mandel: Ein neu gebautes Haus ist in einem Komplex von 150 m2 zu verkaufen. Es beste…
$168,245
Haus 3 zimmer in Amygdaleonas, Griechenland
Haus 3 zimmer
Amygdaleonas, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
PHILIPPS, AMYGDALEON: Ein freistehendes Doppelhaus von 210 m2 (186 m2 ist zum Verkauf. Es be…
$168,245
